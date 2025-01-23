Украинский парапловец получил дисквалификацию за допинг

Украинский паралимпиец Роман Бондаренко получил отстранение от спорта на три года. Об этом сообщает InsideTheGames.

39-летний мужчина во время Паралимпийских игр-2024 сдал положительный анализ содержания запрещенных веществ в образце мочи.

В пробе Романа были обнаружены метамфетафин и амфетамин, включенные в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Бодаренко был временно отстранен 6 сентября 2024 года, вернется он в сентября 2027 года. Украинец принимал участие в Паралимпиадах 2020 и 2016 годов.

Украинец принял участие в трех финалах по плаванию на Паралимпиаде-2024, однако закончил соревнования без наград.

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