Украинский парапловец получил дисквалификацию за допинг
Украинский паралимпиец Роман Бондаренко получил отстранение от спорта на три года. Об этом сообщает InsideTheGames.
39-летний мужчина во время Паралимпийских игр-2024 сдал положительный анализ содержания запрещенных веществ в образце мочи.
В пробе Романа были обнаружены метамфетафин и амфетамин, включенные в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Бодаренко был временно отстранен 6 сентября 2024 года, вернется он в сентября 2027 года. Украинец принимал участие в Паралимпиадах 2020 и 2016 годов.
Украинец принял участие в трех финалах по плаванию на Паралимпиаде-2024, однако закончил соревнования без наград.
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