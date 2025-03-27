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Сборная Украины завоевала "серебро" ЧМ-2025 по лыжной акробатике

Тройка отечественных фристайлистов стала второй в большом финале.
Сегодня, 13:22       Автор: Антон Федорцив
Дмитрий Котовский / Getty Images
Дмитрий Котовский / Getty Images

Украинская команда завоевала серебряные награды на чемпионате мира в Швейцарии. Цвета родины защищали Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский.

В большом финале украинцы набрали 312.35 балла за три прыжка. Сборная Украины уступила только команде США. Американские фристайлисты в сумме набрали 344.63 балла. Дополнила подиум сборная Швейцарии (281:43).

Для сборной Украины "серебро" этого года стало пятой наградой в истории мировых первенств. В частности, второй раз украинцам удалось взять серебряные медали.

Чемпионат мира. Швейцария
Командные смешения соревнования

1. США - 344.63 балла
2. Украина - 312.35
3. Швейцария - 281.43

 

К слову, накануне Кипяченкова и Кинаш выиграли эстафету на чемпионате Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лыжная акробатика Дмитрий Котовский

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