Сборная Украины завоевала "серебро" ЧМ-2025 по лыжной акробатике
Украинская команда завоевала серебряные награды на чемпионате мира в Швейцарии. Цвета родины защищали Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский.
В большом финале украинцы набрали 312.35 балла за три прыжка. Сборная Украины уступила только команде США. Американские фристайлисты в сумме набрали 344.63 балла. Дополнила подиум сборная Швейцарии (281:43).
Для сборной Украины "серебро" этого года стало пятой наградой в истории мировых первенств. В частности, второй раз украинцам удалось взять серебряные медали.
Чемпионат мира. Швейцария
Командные смешения соревнования
1. США - 344.63 балла
2. Украина - 312.35
3. Швейцария - 281.43
К слову, накануне Кипяченкова и Кинаш выиграли эстафету на чемпионате Украины.
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