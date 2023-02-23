Новосад завоевала для Украины вторую медаль на чемпионате мира по лыжной акробатике

В четверг, 23 февраля, были разыграны медали в женской лыжной акробатике на чемпионате мира-2023 по фристайлу и сноуборду, который в эти дни проходит в грузинском Бакуриани.

В финал соревнований по итогам квалификации вышли две украинки Анастасия Новосад и Ольга Полюк, но в суперфинал, попав в топ-6 со вторым результатом, отобралась только первая.

Решающий прыжок Новосад выполнила на 82.84 балла, что позволило ей стать бронзовой призеркой мирового первенства.

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Украинскую спортсменку обошли представительница Китая Фанью Кон, ставшая победительницей, и австралийка Даниель Скотт.

Украинка Полюк заняла девятое место с результатом 66.15 балла.

Чемпионат мира. Лыжная акробатика

Женщины. Финал

Фанью Кон (Китай) - 85.30 Даниель Скотт (Австралия) - 83.84 Анастасия Новосад (Украина) - 82.84

Для Украины эта медаль стала второй на чемпионате мира-2023. Ранее украинская сборная в составе Анастасии Новосад, Александра Окипнюка и Дмитрия Котовского стала третьей в командных соревнованиях по лыжной акробатике.