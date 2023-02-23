iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Новосад завоевала для Украины вторую медаль на чемпионате мира по лыжной акробатике

Украинская спортсменка стала бронзовой призеркой мирового первенства.
Сегодня, 12:44
Анастасия Новосад / Getty Images
Анастасия Новосад / Getty Images

В четверг, 23 февраля, были разыграны медали в женской лыжной акробатике на чемпионате мира-2023 по фристайлу и сноуборду, который в эти дни проходит в грузинском Бакуриани.

В финал соревнований по итогам квалификации вышли две украинки Анастасия Новосад и Ольга Полюк, но в суперфинал, попав в топ-6 со вторым результатом, отобралась только первая.

Решающий прыжок Новосад выполнила на 82.84 балла, что позволило ей стать бронзовой призеркой мирового первенства.

Читай также: Новосад и Котовский принесли Украине еще две медали Кубка мира по лыжной акробатике

Украинскую спортсменку обошли представительница Китая Фанью Кон, ставшая победительницей, и австралийка Даниель Скотт.

Украинка Полюк заняла девятое место с результатом 66.15 балла.

Чемпионат мира. Лыжная акробатика
Женщины. Финал

  1. Фанью Кон (Китай) - 85.30
  2. Даниель Скотт (Австралия) - 83.84
  3. Анастасия Новосад (Украина) - 82.84

Для Украины эта медаль стала второй на чемпионате мира-2023. Ранее украинская сборная в составе Анастасии Новосад, Александра Окипнюка и Дмитрия Котовского стала третьей в командных соревнованиях по лыжной акробатике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анастасия Новосад лыжная акробатика

Статьи по теме

Украина стала бронзовым призером чемпионата мира по командному фристайлу Украина стала бронзовым призером чемпионата мира по командному фристайлу
Котовский благодаря невероятному прыжку одержал победу на Кубке мира по лыжной акробатике Котовский благодаря невероятному прыжку одержал победу на Кубке мира по лыжной акробатике
Новосад и Котовский принесли Украине еще две медали Кубка мира по лыжной акробатике Новосад и Котовский принесли Украине еще две медали Кубка мира по лыжной акробатике
Ливерпуль намерен летом поддержать Клоппа трансферами Ливерпуль намерен летом поддержать Клоппа трансферами
Помочь журналистам

Видео

РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа15:27
Ливерпуль намерен летом поддержать Клоппа трансферами
Европа15:12
Коваленко получил нового главного тренера в Специи
Лига Европы14:55
Ренн - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Лига конференций14:50
Днепр-1 - АЕК Ларнака: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Бокс14:44
"Не по зубам": Экс-чемпион сделал неутешительный для Усика прогноз на бой с Фьюри
Европа14:32
В Британии создадут новый футбольный орган
Европа14:03
РБ Лейпциг намерен сделать Гвардиола самым дорогим защитником мира
Другие страны13:55
С саблей наголо: Роналду предстал в необычном образе в Саудовской Аравии
Лига Чемпионов13:27
Холанд - худший игрок матча РБ Лейпциг - Манчестер Сити
Европа13:10
Дебют Забарного за Борнмут снова переносится
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK