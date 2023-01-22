Новосад и Котовский принесли Украине еще две медали Кубка мира по лыжной акробатике

Украинские спортсмены второй день подряд заканчивают соревнования с медалью в кармане.

В воскресенье, 22 января, в канадском Ле-Реле начался очередной этап Кубка Мира по лыжной акробатике.

Первыми в соревновании выступали женщины. От Украины в суперфинале принимала участие Анастасия Новосад.

Как и в случае с предыдущим этапом, украинка сумела завоевать бронзовую медаль - за свое выступление с коэффициентом 3,525 Анастасия получила от судей 90.59 балла, что позволило ей занять третье место пьедестала.

Далее эстафету подхватили мужчины, где в суперфинал пробился Дмитрий Котовский.

За финальный прыжок Дмитрий удостоился 119.91 балла, которые принесли ему "серебро". Он уступил лишь швейцарцу Ноэ Роту.

По итогам выступлений он сумел улучшить свой результат второго этапа, став вице-чемпионом Кубка мира - его новый личный рекорд.

Напомним, что днем ранее во все том же Ле-Реле завершился первый этап Кубка мира, где Анастасия Новосад и Дмитрий Котовский завоевали по "бронзе", принеся тем самым Украине первые медали соревнования.