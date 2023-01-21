Украинцы завоевали две бронзовые медали Кубка мира по лыжной акробатике

Спортсмены реабилитировались за провал на первом этапе в финской Руке.

В субботу, 21 января, в канадском Ле-Реле на первом этапе Кубка мира выступила сборная Украины по лыжной акробатике.

В женском суперфинале выступили две украинки: Анастасия Новосад и Ольга Полюк.

Новосад за свое выступление заработала 86.71 балла, что позволило ей завоевать бронзовую медаль, уступив лишь Марион Тено (Канада) и Эшли Колдуэлл (США). Полюк в свою очередь выступила на 71.34 балла и заняла четвертое место.

В мужском разряде в суперфинал сумел пробиться лишь один Дмитрий Котовский.

За свой прыжок украинец получил 120.81 балла. 21-летний спортсмен был очень близок к тому, чтобы завоевать "золото", но ему не хватило всего двух баллов. В итоге Дмитрий стал обладателем "бронзы".

За один день этапа Кубка мира в Канаде сборная Украины заработала больше медалей, чем за весь этап в Финляндии, где наши спортсмены остались вовсе без наград, сообщает Суспільне.

К тому же нельзя не отметить, что для Котовского данная бронзовая медаль стала первой в карьере на уровне Кубков мира.

Ле-Реле примет и следующий этап Кубка мира, который начнется в воскресенье, 22 января.