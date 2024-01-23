Украинский фристайлист завоевал золото на турнире в США, обойдя действующего чемпиона

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский завоевал золотую медаль на международном турнире по лыжной акробатике FIS Open, который состоялся в американском Парк-Сити.

22-летний украинец стал триумфатором соревнований с результатом 120,89 балла, исполнив тройное сальто с четырьмя винтами (фул-дабл-фул-фул), сообщает пресс-служба НОК.

Котовскому удалось на 11,2 балла опередить действующего чемпиона мира швейцарца Ноэ Рота (109,69), которому досталось серебро. Бронзовым призером стал олимпийский чемпион-2022 в командном первенстве Кристофер Лиллис (107,69) из США.

FIS Open. Парк-Сити, США

Дмитрий Котовский (Украина) - 120,89 Ноэ Рот (Швейцария) - 109,69 Кристофер Лиллис (США) - 107,69

Отметим, что на следующей неделе Котовский в составе сборной Украины выступит на третьем этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который стартует 2 февраля в Дир-Вэлли, США.

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