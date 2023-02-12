Беленюк - спортсменам: Помните, что каждое ваше действие может больно ударить по Украине в дипломатической войне

Украинец Жан Беленюк поднял тему допуска россиян на Олимпиаду в Париже в ответ на аргументы Томаса Баха.

Олимпийский чемпион-2020 напомнил своим коллегам, что к каждому их действию стоит относится внимательнее.

"Сейчас каждый спортсмен и каждая федерация несет большую ответственность за свои решения и действия.

Необдуманный шаг сразу дает возможность ослаблять позицию Украины на международной спортивной арене.

Поэтому обращаюсь к коллегам - спортсменам. Помните, что каждое ваше действие может болезненно ударить по Украине в дипломатической войне против агрессора", - заявил Беленюк в своем Telegram-канале

Ранее Бах заявлял, что цель МОК объединять людей.