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Беленюк - спортсменам: Помните, что каждое ваше действие может больно ударить по Украине в дипломатической войне

Олимпийский чемпион обратился к своим коллегам.
Сегодня, 19:55
Жан Беленюк
Жан Беленюк

Украинец Жан Беленюк поднял тему допуска россиян на Олимпиаду в Париже в ответ на аргументы Томаса Баха.

Олимпийский чемпион-2020 напомнил своим коллегам, что к каждому их действию стоит относится внимательнее.

"Сейчас каждый спортсмен и каждая федерация несет большую ответственность за свои решения и действия. 

Необдуманный шаг сразу дает возможность ослаблять позицию Украины на международной спортивной арене. 

Поэтому обращаюсь к коллегам - спортсменам. Помните, что каждое ваше действие может болезненно ударить по Украине в дипломатической войне против агрессора", - заявил Беленюк в своем Telegram-канале

Ранее Бах заявлял, что цель МОК объединять людей.


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