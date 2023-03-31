В боях за Украину погиб многократный чемпион мира по кикбоксингу

Минувшей ночью от полученных в бою за Украину ран погиб Виталий Меринов, сообщает MVK. У него осталась жена и двухлетняя дочь.

Меринов был четырехкратным чемпионом мира по кикбоксингу, чемпионом Украины по универсальному бою, мастером спорта по боксу.

В первый же день полномасштабного вторжения страны-террориста Виталий ушел на фронт. Получив во время одного из боев осколочное ранение в ногу, он восстановился и вернулся обратно на фронт.

Читай также: Украина будет бойкотировать соревнования, где будут участвовать россияне и белорусы

При этом Меринов был членом исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета, а также депутатом Ивано-Франковского городского совета прошлого созыва.

Напомним, что недавно МОК решил вернуть российский и белорусских спортсменов в международные соревнования.