Народные депутаты внесли в Раду законопроект об отставке Гутцайта
Действующий глава министерства спорта Вадим Гутцайт может быть отправлен в отставку в ближайшее время.
В Верховную Раду Украины был внесен соответствующий законопроект. Об этом сообщила депутат от Европейской Солидарности Ирина Геращенко.
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По словам Геращенко, министр спорта должен защищать спортсменов делом, а не словами, а Гутцайт этого не делает.
"Поддержка Ольги Харлан и украинского спорта должна быть не в пафосных словах, а в делах.
Имеем импотентное министерство, которое самоустранилось в вопросах защиты украинского спорта.
Российских спортсменов не должны допускать ни к одному международному соревнованию, и этим надо системно заниматься.
Европейская Солидарностm регистрирует постановление об отставке министра спорта Гутцайта.
Призываем все фракции присоединиться", - написала Геращенко в своем Facebook.
Ранее сам Гутцайт заявлял, что хочет покинуть пост Министра спорта.
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