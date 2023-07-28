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Народные депутаты внесли в Раду законопроект об отставке Гутцайта

Министерство спорта может получить нового главу.
Сегодня, 15:22
Вадим Гутцайт / Getty Images
Вадим Гутцайт / Getty Images

Действующий глава министерства спорта Вадим Гутцайт может быть отправлен в отставку в ближайшее время.

В Верховную Раду Украины был внесен соответствующий законопроект. Об этом сообщила депутат от Европейской Солидарности Ирина Геращенко.

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По словам Геращенко, министр спорта должен защищать спортсменов делом, а не словами, а Гутцайт этого не делает.

"Поддержка Ольги Харлан и украинского спорта должна быть не в пафосных словах, а в делах.

Имеем импотентное министерство, которое самоустранилось в вопросах защиты украинского спорта.

Российских спортсменов не должны допускать ни к одному международному соревнованию, и этим надо системно заниматься.

Европейская Солидарностm регистрирует постановление об отставке министра спорта Гутцайта.

Призываем все фракции присоединиться", - написала Геращенко в своем Facebook.

Ранее сам Гутцайт заявлял, что хочет покинуть пост Министра спорта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вадим Гутцайт министерство спорта

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