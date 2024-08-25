Куклиновская принесла Украине второе золото чемпионата мира по гребле

Украинская байдарочница стала лучшей на дистанции 200 м.

Украинка Людмила Куклиновская завоевала золотую медаль на чемпионате мира-2024 по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в узбекистанском Самарканде.

Украинская спортсменка продемонстрировала лучший результат в финале соревнований байдарок-одиночек на дистанции 200 м и принесла Украине вторую награду высшей пробы нынешнего мирового первенства после сегодняшнего триумфа Людмилы Лузан.

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Для Куклиновской эта медаль чемпионата мира стала первой в карьере.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ

Байдарка-одиночка, 200 м

Женщины, финал

Людмила Куклиновская (Украина) 41,414 Анастасия Долгова (нейтральный статус) 42,183 Болетт Ньюванг Иверсен (Дания) 42,761

Напомним, на ISPORT доступны результаты выступлений украинцев в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024.

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