Куклиновская принесла Украине второе золото чемпионата мира по гребле
Украинка Людмила Куклиновская завоевала золотую медаль на чемпионате мира-2024 по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в узбекистанском Самарканде.
Украинская спортсменка продемонстрировала лучший результат в финале соревнований байдарок-одиночек на дистанции 200 м и принесла Украине вторую награду высшей пробы нынешнего мирового первенства после сегодняшнего триумфа Людмилы Лузан.
Читай также: Лузан стала четырехкратной чемпионкой мира в гребле
Для Куклиновской эта медаль чемпионата мира стала первой в карьере.
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 200 м
Женщины, финал
- Людмила Куклиновская (Украина) 41,414
- Анастасия Долгова (нейтральный статус) 42,183
- Болетт Ньюванг Иверсен (Дания) 42,761
Напомним, на ISPORT доступны результаты выступлений украинцев в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!