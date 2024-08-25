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Куклиновская принесла Украине второе золото чемпионата мира по гребле

Украинская байдарочница стала лучшей на дистанции 200 м.
Сегодня, 13:52
Людмила Куклиновская / НОК
Людмила Куклиновская / НОК

Украинка Людмила Куклиновская завоевала золотую медаль на чемпионате мира-2024 по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в узбекистанском Самарканде.

Украинская спортсменка продемонстрировала лучший результат в финале соревнований байдарок-одиночек на дистанции 200 м и принесла Украине вторую награду высшей пробы нынешнего мирового первенства после сегодняшнего триумфа Людмилы Лузан.

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Для Куклиновской эта медаль чемпионата мира стала первой в карьере.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 200 м
Женщины, финал

  1. Людмила Куклиновская (Украина) 41,414
  2. Анастасия Долгова (нейтральный статус) 42,183
  3. Болетт Ньюванг Иверсен (Дания) 42,761

Напомним, на ISPORT доступны результаты выступлений украинцев в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гребля на байдарках и каноэ

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