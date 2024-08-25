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Лузан стала четырехкратной чемпионкой мира в гребле

Украинская спортсменка завоевала золото в каноэ-одиночке на 500 м.
Сегодня, 12:00
Людмила Лузан / Getty Images
Людмила Лузан / Getty Images

Украинка Людмила Лузан стала обладательницей золотой медали на чемпионате мира-2024 по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в узбекистанском Самарканде.

Украинская спортсменка продемонстрировала лучший результат в финале соревнований каноэ-одиночок на 500 метров.

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Для Лузан этот титул чемпионки мира стал уже четвертым. Ранее украинка брала золото мировых первенств в Копенгагене (500 метров, каноэ-двойка, 2021 год) и Галифаксе (500 метров и 1000 метров, каноэ-одиночка, 2022 год).

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ
Каноэ-одиночка, 500 м
Женщины, финал

  1. Людмила Лузан (Украина) 02:06.881
  2. Мария Маильярд (Чили) 02:08,912
  3. Мария Бровкова (Казахстан) 02:09,731

Напомним, на ISPORT доступны результаты выступлений украинцев в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гребля на байдарках и каноэ Людмила Лузан

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