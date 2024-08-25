Лузан стала четырехкратной чемпионкой мира в гребле

Украинская спортсменка завоевала золото в каноэ-одиночке на 500 м.

Украинка Людмила Лузан стала обладательницей золотой медали на чемпионате мира-2024 по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в узбекистанском Самарканде.

Украинская спортсменка продемонстрировала лучший результат в финале соревнований каноэ-одиночок на 500 метров.

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Для Лузан этот титул чемпионки мира стал уже четвертым. Ранее украинка брала золото мировых первенств в Копенгагене (500 метров, каноэ-двойка, 2021 год) и Галифаксе (500 метров и 1000 метров, каноэ-одиночка, 2022 год).

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ

Каноэ-одиночка, 500 м

Женщины, финал

Людмила Лузан (Украина) 02:06.881 Мария Маильярд (Чили) 02:08,912 Мария Бровкова (Казахстан) 02:09,731

Напомним, на ISPORT доступны результаты выступлений украинцев в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024.

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