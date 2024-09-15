Рекордное количество украинцев примет участие в престижном турнире по снукеру

Уже через несколько дней, а именно 20 сентября, стартует престижный турнир по снукеру - Q Tour.

Для Украины этот розыгрыш соревнований будет особенным, ведь нас представит рекордное количество спортсменов, а именно 9 участников сыграют на турнире под украинским флагом.

Нашу страну будут представлять Георгий Петрунько, Михаил Ларков, Артем Суржико, Валентин Грень, Денис Хмелевский, Юлиан Бойко, Антон Казаков, Матвей Лагодзинский и Петр Сидоренко.

Отметим, что Хмелевский встретится с представителем страны-террористки в первом раунде арсением королевым.

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