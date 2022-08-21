Кайрен Уилсон стал победителем European Masters по снукеру

Англичанин обыграл в финале турнира своего соотечественника.

В воскресенье, 21 августа, в немецком Фюрте завершился European Masters по снукеру.

В финальном матче Кайрен Уилсон встретился с Барри Хокинсом. 30-летний снукерист обыграл своего оппонента со счетом 9:3.

Отметим, финал European Masters 2022 стал 12-м в карьере англичанина. Номер 8 мирового снукера получил пятый рейтинговый трофей в своей карьере.

Напомним, победитель заработал 80 тысяч фунтов и столько же рейтинговых очков, а также он сможет посоревноваться за дополнительный бонус (150000) на турнирах серии BetVictor.