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Юлиан Бойко выиграл чемпионат Европы по снукеру в Shoot Out

Сразу после победы украинец сыграет на командном европейском первенстве.
Сегодня, 12:43
Юлиан Бойко / https://www.instagram.com/fsbu_billiard/
Юлиан Бойко / https://www.instagram.com/fsbu_billiard/

В воскресенье, 20 октября, Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по снукеру в дисциплине Shoot Out, сообщает Федерация спортивного бильярда Украины.

Украинец выиграл все свои матчи, а в финальном противостоянии он сошелся с представителем Англии Крэйгом Стедманом.

Бойко выиграл матч со счетом 49:5 и завоевал статус чемпиона Европы.

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Отметим, что Shoot Out – это разновидность снукера, в котором у игроков есть определенное количество времени на удар. В первые пять минут матча бильярдист имеет в своем распоряжении 15 секунд на удар, далее - 10 секунд.

На этом выступления Юлиана Бойко не европейском первенстве не закончились, ведь он в паре с Денисом Хмелевским выступит в командном чемпионате Европы по снукеру. Во второй украинской команде сыграют Антон Казанков и Михаил Ларков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: снукер Юлиан Бойко

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