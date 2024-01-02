Первый в истории чемпион и звезда, которой надоел снукер: итоги 2023 года

Начался новый год, и уже 2 января сыграют первые официальные матчи 2024 года. Но для начала мы все же пока подведены итоги за прошедшее.

Игрок года

В этой номинации выбор максимально очевиден, но очевиден он стал только за последние пять месяцев прошлого года. До августа Джадд Трамп выиграл The Masters и был в финале World Grand Prix, чего бы не хватило ни одному игроку для получения статуса лучшего за год.

В августе 2023 Трамп вышел в финал European Masters, где уступил Барри Хоукинсу, но это поражение стало отправной точкой до трех побед подряд. На турнирах English Open, Wuhan Open и Northern Ireland Open не было равных Джадду. Три победы на рейтинговых турнирах вывели Трампа на второе место в мировом рейтинге, а в сезонном он уверенно лидирует, опережая Ронни О'Салливана на 99,500 очков.

Источник: Getty Images

Джадд возглавляет еще рейтинг BetVictor Series – это рейтинг, который определяется по итогам турниров European Masters, Northern Ireland Open, English Open, Welsh Open, Scottish Open и German Masters. Он не дает никаких привилегий на турнирах, но победитель получит £150'000 бонусов. Трамп сейчас опережает ближайшего преследователя на 101,500 очков, а максимум, который может кто-то заработать, составляет 160,000, то есть еще до нового года Трамп почти здесь обеспечил себе победу.

И последний пункт, который стоит отметить у Трампа за первую половину сезона – серийность. Сейчас на счету Джадда уже 53 серии 100+ очков, что дает ему шанс наконец-то превзойти рекорд Нила Робертсона, у которого было 103 сенчура за один сезон.

Прорыв года

Еще одна номинация, где тяжело найти альтернативу победителю. Анда Чжан в этом сезоне совершил качественный рывок в своей игре, что позволило ему совершить большой рывок в мировом рейтинге.

Анда уже успел победить на домашнем для себя International Championship и сыграть в финале English Open, где проиграл Джадду Трампу. К активу китайца можно отнести четвертьфинал UK Championship.

Источник: Getty Images

Стабильные выступления Чжана позволили ему занять тринадцатое место в мировом рейтинге. Для сравнения за весь прошлый сезон он заработал 72,500 очков, а за половину нынешнего 260,500. Этих очков хватит 31-летнему спортсмену, чтобы держаться в топ-16 следующие два сезона, что позволит играть на чемпионатах мира и Великобритании без квалификации и иметь высокий посев, который обеспечит более слабых соперников на первых стадиях турниров.

Разочарование года

Нил Робетсон за 2023 год только разочаровал своих болельщиков. Если не считать Champions League, то австралиец завершил год с отрицательной разницей побед и поражений - 12-14. Всего 12 победных матчей за календарный год для игрока уровня Нила – это не просто разочарование, а полная деградация в игровом плане. В этом году создалось впечатление, что Робертсону больше не хочется играть в снукер и ему лучше найти занятие, которое ему сейчас будет доставлять больше удовольствия.

Лучшим турниром для Робертсона был German Masters, на котором он смог выиграть три матча и дойти до 1/16 финала. Ни на одном другом турнире Нил не смог пройти дальше второго раунда. Из-за таких результатов Робертсон занимает только 88 место в сезонном рейтинге, поэтому он пропустит турниры серии Cazoo и не досчитается еще многих очков в свой рейтинг.

Источник: Getty Images

Что касается мирового рейтинга, то австралиец сейчас занимает седьмое место, но это только сейчас. Если посмотреть в рейтинг на конец сезона (рейтинг, в котором уже высчитаны все очки за сезон 2021/2022), то там Робертсон занимает уже 32 место и с большой долей вероятности ему придется проходить квалификацию к чемпионату мира. Но квалификация не самое плохое, что может ожидать Робертсона в ближайшее время. Если он не найдет свою игру и не полно выигрывает, то по итогам сезона 2024/2025 Нил может покинуть профессиональный тур.

Событие года

Лука Бресель – первый чемпион мира по континентальной Европе. За 84 розыгрыша чемпионата мира на турнире торжествовали представители Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии, Ирландии, Австралии и Канады. Только с восьмидесяти пятой попытки победил европеец, не представляющий Соединенное Королевство.

В начале чемпионата немногие ставили на представителя Бельгии. Путь Бреселя к победе начался с минимальной победы над Рикки Волденом, затем обыграл мультичемпионов мира Марка Уильямса и Ронни О'Салливана.

Источник: Getty Images

В полуфинале Бреселю противостоял Си Дзяхуэй, уверенно ведший в счете 14-5, но бельгиец смог переломить ход матча и победить 17-15. Финал против Селби был эмоционально спокойнее Бреселя, который захватил лидерство с первого фрейма и не отдавал до полной победы.

Благодаря званию чемпиона мира Бресель приблизился в мировом рейтинге на минимальное расстояние к Ронни О'Салливану и мог еще стать первым представителем континентальной Европы, возглавившим рейтинг лучших снукеристов. Но в новом сезоне игра Бреселя вернулась к своему привычному нестабильному графику, что не позволило ему опередить Ронни.

Сенчури года

В официальных матчах 2023 снукеристы выполнили 11 максимальных брейков, но выделяется из этого списка максимум Шона Мерфи на турнире Shoot-out.

Правила Shoot-out предусматривают временные ограничения на проведение удара, что усложняет условия проведения больших серий. Все правила Shoot-out не помешали Шону Мерфи сыграть пятнадцать красных шаров через пятнадцать черных и совершить максимальный брейк в 147 очков.

Роман Дидук

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