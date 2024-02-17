iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Бухов стал чемпионом мира по плаванию на дистанции 50 метров

Украинец вошел в историю благодаря своей победе.
Сегодня, 18:26
Владислав Бухов / Getty Images
Владислав Бухов / Getty Images

Финал чемпионата мира по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем среди мужчин завершился сенсационной победой украинца Владислава Бухова. 

Пловец, установив новый национальный рекорд Украины в полуфинале со временем 21:38 секунды, блестяще выступил и в финал.

Читай также: Пан из Китая установил мировой рекорд по плаванию вольным стилем

Его результат – 21.44 секунды – принес ему золото и историческую победу, сделав первым в истории Украины чемпионом мира на этой дистанции!

Отметим, данный триумф также стал первой наградой сборной Украины по плаванию на данном мировом первенстве.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плавание

Статьи по теме

Пан из Китая установил мировой рекорд по плаванию вольным стилем Пан из Китая установил мировой рекорд по плаванию вольным стилем
Романчук стал призером ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде Романчук стал призером ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде
ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде: Романчук взял еще одну "бронзу" в вольном стиле, Желтяков четвертый в плавании на спине ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде: Романчук взял еще одну "бронзу" в вольном стиле, Желтяков четвертый в плавании на спине
Романчук завоевал для Украины первую медаль на ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде Романчук завоевал для Украины первую медаль на ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира проходят мужская и женская эстафеты
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:45
Лидер Monte заболел перед отбором на "мажор" и пропустит его старт
Европа20:36
Артета высказался о чемпионских амбициях Арсенала
Олимпийские виды20:27
Чемпионат мира по водным видам спорта: Бухов "внес" Украину в ТОП-15 медального зачета
Европа20:20
В Милане определились с суммой, за которую готов продать Леау
Европа20:06
Центрбек сборной Франции - о Мбаппе: Думаю, все знают, куда он перейдет
Европа19:54
Анчелотти хочет удержать в Реале одного из основных защитников
Европа19:42
Забарный - один из худших игроков Борнмута в матче с Ньюкаслом
Биатлон19:30
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира проходят мужская и женская эстафеты
Биатлон19:20
Биатлон: Швеция выиграла мужскую эстафету, Украина стала 13-й
Киберспорт19:16
Зинченко пополнил свою команду бывшим игроком NaVi
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK