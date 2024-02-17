Бухов стал чемпионом мира по плаванию на дистанции 50 метров

Украинец вошел в историю благодаря своей победе.

Финал чемпионата мира по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем среди мужчин завершился сенсационной победой украинца Владислава Бухова.

Пловец, установив новый национальный рекорд Украины в полуфинале со временем 21:38 секунды, блестяще выступил и в финал.

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Его результат – 21.44 секунды – принес ему золото и историческую победу, сделав первым в истории Украины чемпионом мира на этой дистанции!

Отметим, данный триумф также стал первой наградой сборной Украины по плаванию на данном мировом первенстве.

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