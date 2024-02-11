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Пан из Китая установил мировой рекорд по плаванию вольным стилем

Жанле вписал себя в историю спорта.
Сегодня, 20:50
Пан Жанле / Getty Images
Пан Жанле / Getty Images

Пан Жанле побил мировой рекорд в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем среди мужчин на открытии чемпионата мира по плаванию в Дохе в воскресенье.

19-летний китаец завершил дистанцию со временем 46,80 секунды, оторвавшись на шесть сотых от мирового рекорда румына Давида Поповича, установленного в 2022 году.

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Также Пан обеспечил своей команде преимущество на девять десятых над итальянцем Алессандро Миресси, ввиду чего, Китай внезапно завоевал золото.

Отметим, тройку лидеров замкнула команда из США, уступив лидеру на чуть более секунды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плавание

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