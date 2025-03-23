NaVi представили обновление состава по Dota 2

Виталий Иванов и Инджи Люб не сумели вписаться в коллектив.

Украинская киберспортивная организация NaVi в очередной раз изменила состав по Dota 2.

Коллектив покинули украинский талантливый саппорт Виталий QBFY Иванов, который так и не сумел сыграться с партнерами.

Более неожиданным изменением стала отправка в инактив кэри команды Инджи Shad Люба, который показывал высокий уровень игры. Однако с таким ростером NaVi так и не добились никаких успехов.

На месте ушедших игроков вернулся Артем Yuragi Голубев, который в октябре 2024 ушел в инактив. А место саппорта займет опытный Мэттью Ari Уолкер, арендованный у OG.

Впервые обновленный состав сыграет вместе на квалификации к DreamLeague Season 26, которая начнется в конце марта.

С результатами NaVi в 2025 году вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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