B8 с победы стартовали на Blast.tv Major Austin 2025

Даниил "headtr1ck" Валитов, один из игроков B8 / HLTV

В США, Остин стартовал Blast.tv Major Austin 2025 с Counter Strike 2.

С первого этапа на турнире свой путь начал украинский коллектив B8.

Команда сыграла против бразильцев из Imperial. Поединок проходил в формате Best-of-1, где B8 победили со счетом 13:11.

B8 - Imperial 13:11.

Напомним, еще одна украинская организация Natus Vincere начнет свой путь с третьего этапа. На ISPORT вы можете ознакомиться со всей информацией о Blast.tv Major Austin 2025.

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