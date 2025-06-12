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Команда Зинченко решила играть на росийских турнирах по CS

Команда пообещала отдавать призовые в поддержку Украины.
Сегодня, 14:27       Автор: Андрей Безуглый
Passion UA
Passion UA

Украинская киберспортивная организация принадлежащая Александру Зинченко Passion UA больше не будет бойкотировать турниры по CS 2, организованные росиянами.

Об этом представители команды объявили в социальных сетях.

По их словам, причиной такого решения тсали новые правила Valve, касающие отборов на "мажоры". Теперь туда будут проходить команды с лучшим рейтингом.

Потому Passion UA решили отказаться от бойкота, чтобы получить больше возможностей попадать на большие турниры. Также в организации заявили, что все деньги будут передавать на поддержку Украины.

В связи с объявлением Starladder Major и новыми изменениями в квалификациях от Valve, мы приняли стратегическое решение – участвовать во всех турнирах, входящих в официальный цикл от Valve, чтобы дать нашей команде максимальные шансы на участие в Major.

В случае, если турнир имеет прямое спонсорство со стороны компаний, связанных с российскими букмекерскими компаниями, все выигранные средства мы перечислим на поддержку Украины.

Это наше искреннее стремление оставаться верными ценностям, которые мы разделяем с нашей аудиторией, фанатами и партнерами.

Стоит отметить, что пользователи Телеграм стали жаловаться, что Passion UA отключили негативные эмодзи в своем канале, а также активно удаляют комментарии несогласных.

Напомним, что сегодня NaVi будут играть матч на BLAST.tv Austin Major 2025.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Passion Ua

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