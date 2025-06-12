Команда Зинченко решила играть на росийских турнирах по CS

Украинская киберспортивная организация принадлежащая Александру Зинченко Passion UA больше не будет бойкотировать турниры по CS 2, организованные росиянами.

Об этом представители команды объявили в социальных сетях.

По их словам, причиной такого решения тсали новые правила Valve, касающие отборов на "мажоры". Теперь туда будут проходить команды с лучшим рейтингом.

Потому Passion UA решили отказаться от бойкота, чтобы получить больше возможностей попадать на большие турниры. Также в организации заявили, что все деньги будут передавать на поддержку Украины.

В связи с объявлением Starladder Major и новыми изменениями в квалификациях от Valve, мы приняли стратегическое решение – участвовать во всех турнирах, входящих в официальный цикл от Valve, чтобы дать нашей команде максимальные шансы на участие в Major. В случае, если турнир имеет прямое спонсорство со стороны компаний, связанных с российскими букмекерскими компаниями, все выигранные средства мы перечислим на поддержку Украины. Это наше искреннее стремление оставаться верными ценностям, которые мы разделяем с нашей аудиторией, фанатами и партнерами.

Стоит отметить, что пользователи Телеграм стали жаловаться, что Passion UA отключили негативные эмодзи в своем канале, а также активно удаляют комментарии несогласных.

Напомним, что сегодня NaVi будут играть матч на BLAST.tv Austin Major 2025.

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