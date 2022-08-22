NaVi поднялись на первое место рейтинга HLTV

HLTV.org опубликовал обновленный еженедельный рейтинг команд по CS:GO.

Natus Vincere вырвались на первое место, захватив лидерство рейтинга. "Рожденные побеждать" на данный момент имеют 896 баллов.

NaVi на 7 баллов обошли бывших лидеров FaZe Clan, с которыми они выступают на BLAST Premier Fall Groups 2022.

Natus Vincere выиграли свою группу, а FaZe Clan проиграли финальный матч, из-за чего будут вынуждены выступить в турнире плей-ин.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей BLAST Premier Fall Groups 2022.