NaVi выпустили специальную вышиванку ко Дню Незавимости Украины
Украинский киберспортивный клуб продает два вида традиционных рубашек.
NaVi представили традиционную украинскую вышиванку в честь Дня Независимости Украины.
"В традиционной украинской вышиванке спрятаны символы, несущие сакральное значение. Традиции остаются неизменными, но их смысл диктуется сегодняшним днем. Поэтому ко Дню Независимости мы создали стильные NAVI-вышиванки.
У нашего орнамента также есть послание, которое на данный момент универсальное для всех: "Боритесь – поборете! NAVI", – говорится в заявлении клуба.
Отметим, вышиванка доступна в желто-черном и черном стиле.
Ранее сообщалось, что NaVi поднялись на первое место рейтинга HLTV.