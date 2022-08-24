NaVi выпустили специальную вышиванку ко Дню Незавимости Украины

NaVi представили традиционную украинскую вышиванку в честь Дня Независимости Украины.

"В традиционной украинской вышиванке спрятаны символы, несущие сакральное значение. Традиции остаются неизменными, но их смысл диктуется сегодняшним днем. Поэтому ко Дню Независимости мы создали стильные NAVI-вышиванки.

У нашего орнамента также есть послание, которое на данный момент универсальное для всех: "Боритесь – поборете! NAVI", – говорится в заявлении клуба.

Отметим, вышиванка доступна в желто-черном и черном стиле.

Ранее сообщалось, что NaVi поднялись на первое место рейтинга HLTV.