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NaVi выпустили специальную вышиванку ко Дню Незавимости Украины

Украинский киберспортивный клуб продает два вида традиционных рубашек.
Сегодня, 16:50
NaVi / navi-gaming.com
NaVi / navi-gaming.com
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NaVi представили традиционную украинскую вышиванку в честь Дня Независимости Украины.

"В традиционной украинской вышиванке спрятаны символы, несущие сакральное значение. Традиции остаются неизменными, но их смысл диктуется сегодняшним днем. Поэтому ко Дню Независимости мы создали стильные NAVI-вышиванки.

У нашего орнамента также есть послание, которое на данный момент универсальное для всех: "Боритесь – поборете! NAVI", – говорится в заявлении клуба.

Отметим, вышиванка доступна в желто-черном и черном стиле.

Ранее сообщалось, что NaVi поднялись на первое место рейтинга HLTV.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фото navi
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