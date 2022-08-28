Команда украинца FEAR вышла на отборочный турнир на Major

Бывший капитан молодежной команды Natus Vincere Родион fear Смик вместе со своей новой командой Benched Heroes запрыгнули в последний вагон и стали последней командой, пробившейся на RMR-турнир.

В решающем матче они обыграли польский коллектив Illuminar со счетом 2:1 по картам, проиграв собственный выбор (Mirage? 16:14) и выиграв на Dust_2 (22:20) и Nuke (16:14).

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Команда Benched Heroes, сформированная из игроков, которые не могут найти себе организации. В неё, кроме украинца fear вошли британец Оуэн 'smooya' Баттерфилд, поляк Михал 'MICHU' Мюллер, турок Бугра 'Calyx' Аркин и еще один воспитанник NaVi Евгений 'Aunkere' Карият.