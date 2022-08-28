iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Команда украинца FEAR вышла на отборочный турнир на Major

Benched Heroes воспользовались последним шансом.
Вчера, 23:17
Родион
Родион "Fear" Смык / HLTV
0 0 0

Бывший капитан молодежной команды Natus Vincere Родион fear Смик вместе со своей новой командой Benched Heroes запрыгнули в последний вагон и стали последней командой, пробившейся на RMR-турнир.

В решающем матче они обыграли польский коллектив Illuminar со счетом 2:1 по картам, проиграв собственный выбор (Mirage? 16:14) и выиграв на Dust_2 (22:20) и Nuke (16:14).

Читай также: NaVi выпустили специальную вышиванку ко Дню Незавимости Украины

Команда Benched Heroes, сформированная из игроков, которые не могут найти себе организации. В неё, кроме украинца fear вошли британец Оуэн 'smooya' Баттерфилд, поляк Михал 'MICHU' Мюллер, турок Бугра 'Calyx' Аркин и еще один воспитанник NaVi Евгений 'Aunkere' Карият.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина киберспорт
0 0 0

Статьи по теме

Женская сборная Украины по волейболу победила Португалию в матче отбора на ЧЕ-2023 Женская сборная Украины по волейболу победила Португалию в матче отбора на ЧЕ-2023
Сборная Украины U-18 по баскетболу 3х3 драматично уступила в матче за бронзу ЧМ Сборная Украины U-18 по баскетболу 3х3 драматично уступила в матче за бронзу ЧМ
Луческу намекнул на уход с поста тренера Динамо Луческу намекнул на уход с поста тренера Динамо
Попов получил травму в матче с Днепром-1 Попов получил травму в матче с Днепром-1
Помочь журналистам

Видео

Гран-при Бельгии. Обзор гонки
Гран-при Бельгии. Обзор гонки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Игровые00:45
Женская сборная Украины по волейболу победила Португалию в матче отбора на ЧЕ-2023
Украина00:37
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Украина00:15
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Вчера, 23:55
Европа23:55
Бавария готова предложить своему вратарю новый контракт, но тот может уйти
Европа23:48
ПСЖ не смог победить Монако в центральном матче тура Лиги 1
Формула 123:26
Гран-при Бельгии. Обзор гонки
Киберспорт23:17
Команда украинца FEAR вышла на отборочный турнир на Major
Европа23:10
Ноттингем Форест - Тоттенхєм 0:2 Видео голов и обзор матча АПЛ
Сборные23:01
Сборная Украины U-18 по баскетболу 3х3 драматично уступила в матче за бронзу ЧМ
Европа22:47
Левандовски оформил дубль, а Барселона разгромила Вальядолид
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK