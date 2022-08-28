Команда украинца FEAR вышла на отборочный турнир на Major
Benched Heroes воспользовались последним шансом.
Бывший капитан молодежной команды Natus Vincere Родион fear Смик вместе со своей новой командой Benched Heroes запрыгнули в последний вагон и стали последней командой, пробившейся на RMR-турнир.
В решающем матче они обыграли польский коллектив Illuminar со счетом 2:1 по картам, проиграв собственный выбор (Mirage? 16:14) и выиграв на Dust_2 (22:20) и Nuke (16:14).
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Команда Benched Heroes, сформированная из игроков, которые не могут найти себе организации. В неё, кроме украинца fear вошли британец Оуэн 'smooya' Баттерфилд, поляк Михал 'MICHU' Мюллер, турок Бугра 'Calyx' Аркин и еще один воспитанник NaVi Евгений 'Aunkere' Карият.