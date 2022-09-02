NaVi выставили на трансфер игрока молодежной команды

Киберспортивный клуб NaVi объявил, что открыт к предложениям по поводу трансфера или аренды игрока молодежной команды по CS:GO Даниила headtr1ck Валитова.

"Сегодня для меня очень грустный и в то же время радостный день. Даня - один из лучших игроков NaVi Junior. Он заслуживает возможности выступать на tier-1-уровне.

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За более чем два года в NaVi он показал себя как настоящий профессионал и мастер своего дела. В сочетании с человеческими качествами игровые навыки Даниила делают его идеальным кандидатом для любой топовой команды.

headtr1ck - главная звезда Академической лиги. Он играл в основном составе и отлично выступал на последних турнирах. Даня давно перерос академию, и мы хотим дать ему шанс показать себя на более высоком уровне", - приводит слова спортивного директора Амирана ami Рехвиашвили официальный сайт NaVi.

headtr1ck присоединился к академии в возрасте 15 лет в апреле 2020 года. Четыре раза участвовал в WePlay Academy League (лучший результат - серебро второго сезона). Выступал в роли стендина за основной состав NaVi CS:GO на ESL Pro League Season 15 и BLAST Premier: Fall Groups 2022.