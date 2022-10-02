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Perfecto и ElectroNic не покинули РФ, вопреки заявлениям NaVi

К команде могут возникнуть вопросы, если это действительно так.
Сегодня, 22:56
Илья 'Perfecto' Залуцкий / HLTV
Илья 'Perfecto' Залуцкий / HLTV
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С момента полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины киберспортивный коллектив Natus Vincere, который базируется в Киеве, заявил, что российские игроки команды, которые проживают в стране-агрессоре, сменят место жительства, чтобы не возникало проблем.

Было заявлено, что Илья `Perfecto` Залуцкий и Денис `ElectroNic` Шарипов готовятся к переезду в Сербию. Также организация объявила, что не будет сотрудничать с жителями РФ.

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Однако все может быть немного иначе. Как сообщает журналист Ричард Льюис, Perfecto и ElectriNic так и не сменили место жительства.

"Хотя два российских игрока, оставшихся в основном составе NAVI по CS:GO, согласились переехать в июне, по словам источников, знакомых с ситуацией, переезд был отложен", - написал Льюис в своей статье на Dexerto.

"Первоначально планировалось, что они отправятся в Сербию, но по многим причинам, включая геополитическую ситуацию в стране, этот процесс был приостановлен, поэтому игроки продолжают работать, как и раньше, вопреки заявлениям их руководства".

При этом Льюис уточнил, что его материал был подготовлен до того, как в РФ была объявлена мобилизация.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: киберспорт navi counter-strike Counter-Strike- Global Offensive Natus Vincere илья perfecto залуцкий Денис electronic Шарипов csgo
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