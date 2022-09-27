ESL Pro League Season 16: расписание, результаты и онлайн-трансляция игр

Во вторник, 27 сентября, начинается плей-офф ESL Pro League Season 16.

В плей-офф сумели пробиться 12 команд, которые преодолели групповой этап.

На стадии 1/8 сыграют команды, которые заняли вторые и третье места, а в четвертьфинале их ждут победители групп.

Расписание и результаты матчей плей-офф

1/8 финала

Вторник, 27 сентября

16:30 Fnatic – Liquid

20:00 Faze – Complexity

Среда, 28 сентября

16:30 Outsiders (VP) – Furia

20:00 NAVI – Heroic

1/4 финала

Четверг, 29 сентября

16:30 Mouz – TBD

20:00 Cloud9 – TBD

Пятница, 30 сентября

16:30 G2 – TBD

20:00 Vitality – TBD

Онлайн-трансляция матчей плей-офф

Онлайн-трансляция будет доступна в момент начала игр.

Матчи всех раундов, за исключением гранд-финала, будут сыграны в формате best-of-3. В гранд-финале победитель определится по формату best-of-5, получит 175 000 долларов призовых, а также путевку на BLAST Finals 2022.