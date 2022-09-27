ESL Pro League Season 16: расписание, результаты и онлайн-трансляция игр
Во вторник, 27 сентября, начинается плей-офф ESL Pro League Season 16.
В плей-офф сумели пробиться 12 команд, которые преодолели групповой этап.
На стадии 1/8 сыграют команды, которые заняли вторые и третье места, а в четвертьфинале их ждут победители групп.
Расписание и результаты матчей плей-офф
1/8 финала
Вторник, 27 сентября
16:30 Fnatic – Liquid
20:00 Faze – Complexity
Среда, 28 сентября
16:30 Outsiders (VP) – Furia
20:00 NAVI – Heroic
1/4 финала
Четверг, 29 сентября
16:30 Mouz – TBD
20:00 Cloud9 – TBD
Пятница, 30 сентября
16:30 G2 – TBD
20:00 Vitality – TBD
Онлайн-трансляция матчей плей-офф
Онлайн-трансляция будет доступна в момент начала игр.
Матчи всех раундов, за исключением гранд-финала, будут сыграны в формате best-of-3. В гранд-финале победитель определится по формату best-of-5, получит 175 000 долларов призовых, а также путевку на BLAST Finals 2022.