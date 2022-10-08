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NaVi сыграли вничью во втором матче на Last Chance The International 2022 по Dota 2

"Рожденные побеждать" не смогли обыграть представителя Филиппин.
Сегодня, 09:39
Алексей Solo Березин
Алексей Solo Березин
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В рамках второго тура квалификации последнего шанса на The International 2022 по Dota 2 Natus Vincere играли с командой Polaris Esports.

Украинскому коллективу удалось выиграть первую карту, однако на второй оказался сильнее соперник. Таким образом, команды разошлись миром - 1:1.

Отметим, что сегодня "рожденные побеждать" проведет еще один поединок - с Tempest из Южной Америки.

Напомним, что квалификационные матчи Last Chance Qualifier проходят с 8 по 12 октября, а групповая стадия - с 12 по 18 октября.

Ранее сообщалось, что NaVi выиграли дебютную встречу на Last Chance The International 2022 по Dota 2.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2 navi Natus Vincere
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