NaVi сыграли вничью во втором матче на Last Chance The International 2022 по Dota 2

В рамках второго тура квалификации последнего шанса на The International 2022 по Dota 2 Natus Vincere играли с командой Polaris Esports.

Украинскому коллективу удалось выиграть первую карту, однако на второй оказался сильнее соперник. Таким образом, команды разошлись миром - 1:1.

Отметим, что сегодня "рожденные побеждать" проведет еще один поединок - с Tempest из Южной Америки.

Напомним, что квалификационные матчи Last Chance Qualifier проходят с 8 по 12 октября, а групповая стадия - с 12 по 18 октября.

Ранее сообщалось, что NaVi выиграли дебютную встречу на Last Chance The International 2022 по Dota 2.