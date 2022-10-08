NaVi выиграли дебютную встречу на Last Chance The International 2022 по Dota 2

"Рожденные побеждать" имеют шансы выйти на главный турнир года.

В рамках первого тура квалификации последнего шанса на The International 2022 по Dota 2 Natus Vincere играли с командой nouns.

Коллектив Алексея solo Березина со счетом 2:0 сумел обыграть соперника, добыв первую победу в отборе.

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Стоит отметить, что уже сейчас "рожденные побеждать" играют с филиппинской командой Polaris Esports.

Напомним, что квалификационные матчи Last Chance Qualifier проходят с 8 по 12 октября, а групповая стадия - с 12 по 18 октября.