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S1mple пожертвовал 100 тысяч долларов на покупку машины скорой помощи

В рамках сотрудничества с инициативой президента Украины, NaVi планируют организовать благотворительный турнир.
Сегодня, 19:33
Александр 's1mple' Костылев / navi.gg
Александр 's1mple' Костылев / navi.gg

В пятницу, 18 ноября, украинская киберспортивная организация Natus Vincere объявила о начале сотрудничества с UNITED24 - инициативой президента Украины Владимира Зеленского.

В рамках сотрудничества лидер "Рожденных побеждать" Александр `s1mple` Костылев задонатил 100 тысяч долларов, которые пойдут на приобретение машины скорой помощи.

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Через UNITED24 NaVi планирует собирать деньги на помощь Украине в форматах, которые "точно понравятся фанатам". 

Вместе с другими клубами, лучшими игроками мира, украинскими компаниями Maincast и Starladder NaVi готовит большой благотворительный турнир.

Все средства, собранные через UNITED24, поступают на счета Национального банка Украины и направляются по направлению Медицинская помощь. За все время существования инициативы было собрано более 200 миллионов долларов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина navi Natus Vincere Александр s1mple Костылев

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