HLTV Award Show-2022: FaZe - лучшая команда, B1ad3 стал тренером года, трансвестит попал в топ-3 женских игроков
В субботу, 14 января, состоялась престижная церемония награждения HLTV Award Show, в которой известный портал подвел итоге года в рамках онлайн-шутера CS:GO.
Началась данное действо с вручения награды тренер года. Без каких либо сомнений и с большим отрывом победу в данной номинации одержал наставник украинской команды NaVi Андрей B1ad3 Городенский.
Далее ведущие объявили победителя в категории "женская команда года". Девушки из Nigma Galaxy заняли первую строчку. На втором и третьем месте расположились Furia и CLG Red.
Заканчивая тему с женским киберспортом, объявим также и лучшего игрока среди прекрасной половины человечества. Первое место в этом году заняла ANA, у которой наивысший рейтинг LANa.
Отметим, на второй строчке расположился трансвестит под ником OLGA, который выступает за FURIA.
Что же касается лучшей мужской команды, то в этом году ею стали FAZE. Украинский коллектив NaVi занял вторую строчку со статистикой 81-45.
Главным событием данного ивента было объявление лучшего игрока года в CS:GO. Им стал представитель NaVi Александр S1mple Костылев. Zywoo и Sh1ro заняли второе и третье место соответственно.
Отметим, украинец уже второй год подряд забирает себе данную награду, а в целом это его третий трофей в данной категории.
Все награды HLTV Award Show-2022:
Ax1Le – лучший люркер года;
Perfecto – лучший опорник года;
s1mple – лучший снайпер года;
karrigan – лучший капитан года;
NiKo – лучший энтрифраггер года;
B1ad3 – лучший тренер года;
m0NESY – лучший новичок года;
m0NESY vs MIBR – хайлайт года;
Nigma Galaxy – лучшая женская команда;
FaZe Clan – лучшая команда года;
s1mple – лучший игрок года.
Напомним, на ISPORT также доступны расписание и результаты турниров CS:GO на 2023 год.