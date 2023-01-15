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HLTV Award Show-2022: FaZe - лучшая команда, B1ad3 стал тренером года, трансвестит попал в топ-3 женских игроков

Вашему вниманию итоги года в Counter Strike: Global Offensive.
Сегодня, 14:04
HLTV Award Show-2022 / HLTV
HLTV Award Show-2022 / HLTV

В субботу, 14 января, состоялась престижная церемония награждения HLTV Award Show, в которой известный портал подвел итоге года в рамках онлайн-шутера CS:GO.

Началась данное действо с вручения награды тренер года. Без каких либо сомнений и с большим отрывом победу в данной номинации одержал наставник украинской команды NaVi Андрей B1ad3 Городенский.

Далее ведущие объявили победителя в категории "женская команда года". Девушки из Nigma Galaxy заняли первую строчку. На втором и третьем месте расположились Furia и CLG Red.

Заканчивая тему с женским киберспортом, объявим также и лучшего игрока среди прекрасной половины человечества. Первое место в этом году заняла ANA, у которой наивысший рейтинг LANa.

Отметим, на второй строчке расположился трансвестит под ником OLGA, который выступает за FURIA.

Что же касается лучшей мужской команды, то в этом году ею стали FAZE. Украинский коллектив NaVi занял вторую строчку со статистикой 81-45.

Главным событием данного ивента было объявление лучшего игрока года в CS:GO. Им стал представитель NaVi Александр S1mple Костылев. Zywoo и Sh1ro заняли второе и третье место соответственно.

Отметим, украинец уже второй год подряд забирает себе данную награду, а в целом это его третий трофей в данной категории.

Все награды HLTV Award Show-2022:

Ax1Le – лучший люркер года;

Perfecto – лучший опорник года;

s1mple – лучший снайпер года;

karrigan – лучший капитан года;

NiKo – лучший энтрифраггер года;

B1ad3 – лучший тренер года;

m0NESY – лучший новичок года;

m0NESY vs MIBR – хайлайт года;

Nigma Galaxy – лучшая женская команда;

FaZe Clan – лучшая команда года;

s1mple – лучший игрок года.

Напомним, на ISPORT также доступны расписание и результаты турниров CS:GO на 2023 год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Counter-Strike- Global Offensive HLTV.org

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