Роскомнадзор заблокировал сайт NaVi

Сайт украинского киберспортивного коллектива NaVi был заблокирован Роскомнадзором на территории страны-агрессора.

Об этом стало известно 19 февраля. При этом конкретная причина блокировки сайта со стороны органа цензуры в стране-террористе не указывается.

Тем не менее, как сообщает телеграм-канал CS GO NEWS, сайт был заблокирован из-за того, что NaVi и Александр s1mple Костылев поддерживают украинскую армию. В прошлом году организация активно собирала донаты и в декабре передала на помощь своей стране около 500 тысяч долларов.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей NaVi по CS:GO.