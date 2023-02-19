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Роскомнадзор заблокировал сайт NaVi

Сайт украинской киберспортивной организации стал недоступен на территории страны-террориста.
Сегодня, 11:29
Natus Vincere / HLTV.org
Natus Vincere / HLTV.org

Сайт украинского киберспортивного коллектива NaVi был заблокирован Роскомнадзором на территории страны-агрессора.

Об этом стало известно 19 февраля. При этом конкретная причина блокировки сайта со стороны органа цензуры в стране-террористе не указывается.

Тем не менее, как сообщает телеграм-канал CS GO NEWS, сайт был заблокирован из-за того, что NaVi и Александр s1mple Костылев поддерживают украинскую армию. В прошлом году организация активно собирала донаты и в декабре передала на помощь своей стране около 500 тысяч долларов.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей NaVi по CS:GO.

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