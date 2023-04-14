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B8 Esport не смогли стать третьей украинской командой на Paris Major

На мажорах по CS:GO мы так и не увидим полностью украинский коллектив.
Сегодня, 20:29
B8 / HLTV.org
B8 / HLTV.org

В рамках дополнительного турнира отбора на Paris Major украинский коллектив B8 встретился с казахстанско-российским коллективом Cloud9.

Уже на своем выборе (карте Ancient) у украинцев были определенные проблемы, и они проиграли много раундов подряд во второй половине, уступив и в целом на карте (9:16).

На Vertigo ситуация не изменилась и на голову сильнее здесь были Cloud9 (7:16).

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Таким образом, B8 проиграли уже четвертый матч подряд и окончательно упустили шансы выйти на парижский мейджор.

Напомним, на ISPORT доступны расписание, результаты и формат отбора на Paris Major 2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Counter-Strike- Global Offensive

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