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NaVi добыли непростую победу над NiP

Украинский клуб пробился в следующий этап IEM Rio 2023.
Сегодня, 01:07
S1mple / HLTV
S1mple / HLTV

В понедельник, 17 апреля, в рамках турнира IEM RIO 2023 по CS:GO в полуфинале сетки А NaVi встречались с NiP.

Первой картой для команд стала Mirage. На пике NiP именно "рожденные побеждать" без особых проблем закрыли соперника со счетом 16:10.

Далее был уже выбор украинской команды, коим стала карта Ancient. На ней Natus Vincere стартовали крайне плохо, однако сумели оформить камбэк, вырвав непростую победу 16:13.

Таким образом, NiP упали в нижнюю сетку, а NaVi сыграют в финале своей сетки с победителем пары Heroic - BIG.

Напомним, что призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов.

На ISPORT доступна онлайн-трансляция матчей турнира EIM Rio 2023 по CS:GO.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi Counter-Strike- Global Offensive IEM Rio 2023

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