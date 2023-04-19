NaVi вышли в полуфинал IEM Rio 2023 после победы над BIG

Украинский коллектив испытал проблемы на первой карте, но затем достаточно легко довел дело до победы.

В среду, 19 апреля, в рамках IEM Rio 2023 состоялся финальный матч верхней сетки группы А.

В финале сошлись украинская киберспортивная организация Natus Vincere и немецкий коллектив BIG.

Первая карта (Mirage) была пиком немцев. Этот раунд заставил попотеть обе команды, которые обменялись победами 10:5 в обеих половинах. Определение победителя первого раунда перешло в тай-брейк, где сильнее оказались "Рожденные побеждать".

А уже на своем пике (Inferno) NaVi не отпустили победу, достаточно легко забрав карту со счетом 16:8, завоевав победу в матче 2:0.

В итоге в финале группы А Natus Vincere встретятся с Heroic, которые в финале нижней сетки обыграли Ninjas in Pyjamas. В группе B в финале сойдутся победители пар FURIA - Cloud9 и OG - Vitality.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами прошедших матчей NaVi.