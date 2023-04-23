NaVi обидно уступили Heroic, покинув IEM Rio 2023

Украинский клуб вылетел за шаг до финала.

В субботу, 22 апреля, в рамках полуфинала IEM Rio 2023 по CS:GO NaVi встречались с Heroic.

Первой картой для команд стала Overpass, которую пикнули датчане. На ней украинский клуб вполне неплохо шел, однако не смог закрыть оппонента в решающих раундах. Исход карты решился в допах, где сильнее оказались Heroic (22:25).

Далее была Ancient, которую выбрали "рожденные побеждать". На своей любимой и везучей карте NaVi неожиданно потерпели разгромное поражение (9:16).

Таким образом, украинский коллектив покинул турнир, а датчане в финале сыграют с Vitality.

Напомним, что призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов.

На ISPORT доступна онлайн-трансляция матчей турнира EIM Rio 2023 по CS:GO.