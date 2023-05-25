PlayStation Showcase 2023: Трейлер Assassin's Creed Mirage, геймплей Spider-Man 2 и другие игры
В среду, 24 мая, прошла летняя презентацию игр от Sony под названием PlayStation Showcase. Громких анонсов геймеры не получили, однако увидели трейлеры многих новых проектов, а также геймплей игр, которые скоро выйдет в продажу.
Редакция ISPORT решила собрать все анонсы от известной компании в одном материале, чтобы геймеры и любители провести вечер перед консолью могли определиться с игрой, которую будут с нетерпением ждать.
Spider-Man 2
Дата релиза: осень 2023 года
Компания Insomniac Games показала первый геймплей Человека-паука 2. Питер Паркер теперь ходит в костюме симбиота, а к Веному в качестве злодеев также присоединились Крейвен-охотник и Ящер.
Assassin's Creed: Mirage
Дата релиза: 12 октября 2023 года
Легендарная игра возвращается, однако теперь с оглядкой на прошлое и самую первую игру серии, чтобы порадовать олдскульных фанатов.
Alan Wake 2
Дата релиза: 17 октября 2023 года
Студия Remedy на шоу PlayStation Showcase показала первый трейлер Alan Wake 2.
Ghostrunner 2
Дата релиза: 2023 год
Создатели игры наконец-то опубликовали первый трейлер сиквела.
Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater
Дата релиза: неизвестно
Культовая игра получит новую версию с улучшенной графикой и современным геймплеем.
Destiny 2: The Final Shape
Дата релиза: 26 августа
Возвращение Кейд-6 уже не за горами!
Street Fighter 6
Дата релиза: 2 июня
Очередной трейлер по легендарному файтингу рассказывает о сюжетной составляющей игры.