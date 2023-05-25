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PlayStation Showcase 2023: Трейлер Assassin's Creed Mirage, геймплей Spider-Man 2 и другие игры

Ежегодный ивент подарил фанатам много подробностей о долгожданных проектах.
Сегодня, 10:53
PlayStation Showcase
PlayStation Showcase

В среду, 24 мая, прошла летняя презентацию игр от Sony под названием PlayStation Showcase. Громких анонсов геймеры не получили, однако увидели трейлеры многих новых проектов, а также геймплей игр, которые скоро выйдет в продажу.

Редакция ISPORT решила собрать все анонсы от известной компании в одном материале, чтобы геймеры и любители провести вечер перед консолью  могли определиться с игрой, которую будут с нетерпением ждать.

Spider-Man 2

Дата релиза: осень 2023 года

Компания Insomniac Games показала первый геймплей Человека-паука 2. Питер Паркер теперь ходит в костюме симбиота, а к Веному в качестве злодеев также присоединились Крейвен-охотник и Ящер.

Assassin's Creed: Mirage

Дата релиза: 12 октября 2023 года

Легендарная игра возвращается, однако теперь с оглядкой на прошлое и самую первую игру серии, чтобы порадовать олдскульных фанатов.

Alan Wake 2

Дата релиза: 17 октября 2023 года

Студия Remedy на шоу PlayStation Showcase показала первый трейлер Alan Wake 2.

Ghostrunner 2

Дата релиза: 2023 год

Создатели игры наконец-то опубликовали первый трейлер сиквела.

Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Дата релиза: неизвестно

Культовая игра получит новую версию с улучшенной графикой и современным геймплеем.

Destiny 2: The Final Shape

Дата релиза: 26 августа

Возвращение Кейд-6 уже не за горами!

Street Fighter 6

Дата релиза: 2 июня

Очередной трейлер по легендарному файтингу рассказывает о сюжетной составляющей игры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: игры анонсы PlayStation Showcase трейлеры

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