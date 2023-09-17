NaVi уничтожили FaZe, выиграв свою группу на ESL Pro League 18

В воскресенье, 17 сентября, в рамках турнира ESL Pro League Season 18 по CS:GO NaVi встречались с FaZe.

Украинский коллектив за две карты расправился с оппонентом из Европы. На Anubis "рожденные побеждать" уничтожили соперника со счетом 16:4, а на Nuke одолели 16:13.

Таким образом, Natus Vincere выходят со своей группы в плей-офф с первого места, проходя в основную сетку на более дальнюю стадию, чем FaZe, ставшими вторыми.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты ESL Pro League Season 18.

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