Освободил место для S1mple? Один из лучших снайперов CS покинул российскую команду

Киберспортивная организация Cloud9 объявила об уходе снайпера Дмитрия sh1ro Соколова.

В социальных сетях команды появилась информация о том, что игрок сам принял решение покинуть российскую команду.

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"Сегодня заканчивается мое выступление за команду Cloud9. Для меня, как для игрока, это словно завершение целой книги. Я решил покинуть эту команду и для меня это было одним из самых тяжелых решений в моей карьере. Пока что я бы не хотел вдаваться в подробности - что, зачем и почему.

Я долго все обдумывал, взвешивал все за и против, и не могу точно сказать, насколько верным окажется это решение в будущем", - написал россиянин в своем канале в Telegram.

Ранее сообщалось, что S1mple рассматривает возможность ухода из NaVi. Отметим, что в Cloud9 выступают бывшие игроки Natus Vincere Денис Electronic Шарипов и Илья Perfectо Залуцкий.

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