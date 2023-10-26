Monte стартовали на турнире Roobet Cup с победы над OG
В четверг, 26 октября, в рамках первого тура группового этапа Roobet Cup 2023 Monte встречались с OG.
Первой картой для команд стала Mirage. На ней украинский коллектив уверенно разобрался с соперником со счетом 13:5.
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Далее последовал уже пик Monte, где они вновь забрали победу себе. Anubis завершился со счетом 13:7.
2 games - 2 wins 😎GGs @OGesports 🫡— MONTE ESPORTS 🇺🇦 (@Monte_Esports) October 26, 2023
see you tomorrow #MonteGang pic.twitter.com/TLfQYaua0y
В следующем туре украинцы сыграют против победителя пары NiP - fnatic. Матч состоится 28 октября.
Напомним, команды борются за призовой фонд в размере 250 тысяч евро.
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