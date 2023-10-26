iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Monte стартовали на турнире Roobet Cup с победы над OG

Украинцы уверенно разделались с европейской командой.
Вчера, 18:51
Monte / HLTV
Monte / HLTV

В четверг, 26 октября, в рамках первого тура группового этапа Roobet Cup 2023 Monte встречались с OG.

Первой картой для команд стала Mirage. На ней украинский коллектив уверенно разобрался с соперником со счетом 13:5.

Читай также: Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NAVI опустить на шестое место, Monte сохранили свою позицию

Далее последовал уже пик Monte, где они вновь забрали победу себе. Anubis завершился со счетом 13:7.

В следующем туре украинцы сыграют против победителя пары NiP - fnatic. Матч состоится 28 октября.

Напомним, команды борются за призовой фонд в размере 250 тысяч евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Monte CS2

Статьи по теме

Monte стартовали с обидного поражения на IEM Sydney 2023 Monte стартовали с обидного поражения на IEM Sydney 2023
Monte все ж примут участие в IEM Sydney 2023 Monte все ж примут участие в IEM Sydney 2023
Monte в первом матче в CS2 уничтожили россиян Monte в первом матче в CS2 уничтожили россиян
NaVi победили Monte в украинском противостоянии в полуфинале ESL Pro League Season 18 NaVi победили Monte в украинском противостоянии в полуфинале ESL Pro League Season 18
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Бокс21:54
"Будь осторожнее, он мне нужен": Усик попросил Нганну не "убивать" Фьюри
Украина21:53
Хавбек Шахтера не хочет возвращаться в Украину
Европа21:28
Довбик - в старте, Цыганков - на скамейке запасных Жироны на матч против Сельты
Европа21:23
Малиновский попал в стартовый состав Дженоа
Олимпийские виды21:08
Харлан: У нас очень хорошие шансы пробиться на Олимпийские игры-2024
Европа21:03
Хавбек Астон Виллы никогда не ставил на футбол
Украина20:36
Игроки Черкасских Мавп провели мастер-класс для школьников
Киберспорт20:12
The International: Spirit сразятся с Liquid в полуфинале, nouns попробуют остановить Gladiators
Европа20:11
Майнц решил разорвать контракт с игроком, поддержавшим Палестину
Олимпийские виды20:04
Харлан - о допуске россиян: Я уже не удивляюсь ничему, что делается в фехтовании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK