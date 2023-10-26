S1mple рассматривает возможность ухода из NaVi, клуб уже определился с заменой

Один украинец может заменить другого в стане "рожденных побеждать".

Лидер украинской киберспортивной команды Natus Vincere Александр S1mple Костылев может покинуть команду.

Как сообщает HLTV, руководство "рожденных побеждать" уже ведет переговоры о выкупе контракта Игоря w0nderful⁠ Жданова из Sprout.

Если сделка будет завершена, w0nderful займет место S1mple в составе команды.

Напомним, в октябре S1mple пропустил IEM Sydney, как сообщалось, из-за проблем с документами.

По контракту с NAVI у Александра осталось два года.

Ранее сообщалось, что Monte стартовали с победы на турнире Roobet Cup.

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