S1mple рассматривает возможность ухода из NaVi, клуб уже определился с заменой
Один украинец может заменить другого в стане "рожденных побеждать".
Лидер украинской киберспортивной команды Natus Vincere Александр S1mple Костылев может покинуть команду.
Как сообщает HLTV, руководство "рожденных побеждать" уже ведет переговоры о выкупе контракта Игоря w0nderful Жданова из Sprout.
Если сделка будет завершена, w0nderful займет место S1mple в составе команды.
Напомним, в октябре S1mple пропустил IEM Sydney, как сообщалось, из-за проблем с документами.
По контракту с NAVI у Александра осталось два года.
Ранее сообщалось, что Monte стартовали с победы на турнире Roobet Cup.
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