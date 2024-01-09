Ни одна украинская команда не смогла пройти первую квалификацию на Major

Нашим клубам пока не везет в отборе на престижный турнир.

Украинские команды провели свои матчи в рамках первой квалификации на Major по CS2.

В данном отборе принимали участие огромное количество наших коллективов, а именно: B8, Passion UA, The Witchers, L&G, Lazer Cats,ENEЇDA, ESC Gaming,fragmatic, INGLORIOUS, GYROCOPTER UA, pro100, nomatter, ROSOMAHA, Ex-HotHeaded, IKLA, REAL MADRID, Sangal.

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К огромному сожалению, никто из всех вышеназванных команд так и не сумел преодолеть стартовый раунд квалификации.

Отметим, сразу же в закрытых отборах будут участвовать другие украинские клубы, а именно NaVi и Monte.

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