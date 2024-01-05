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Две российские команды купили себе автоматическое место на турнирах BLAST

Организаторы получили выгоду от команд.
Сегодня, 14:45
Team Spirit / HLTV
Team Spirit / HLTV

Турнирный оператор BLAST обзовелся новыми партнерами.

Пресс-служба компании сообщила, что компания заключила соглашения с Falcons, GamerLegion, Spirit и Virtus.pro (последние две команды из россии).

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Программный директор BLAST Premier Эндрю Хаворт попривествовал новые коллективы.

Мы рады расширить наш пул команд-участниц BLAST Premier четырьмя новыми командами-участницами. Во время конкурса на место участника Evil Geniuses стало очевидно, что команды со всей экосистемы Counter-Strike очень заинтересованы в том, чтобы стать частью BLAST.

BLAST всегда стремится к инновациям и совершенствованию продукта BLAST Premier для фанатов Counter-Strike, и расширение добавит четырех новых голодных участников, каждый из которых получит шанс сыграть на крупнейших сценах в киберспорте в захватывающих локациях по всему миру.

Таким образом, новые команды-партнеры будут получать приглашения от BLAST на весенние и осенные турниры, но денежные бонусы получать не будут.

Напомним, на ISPORT доступен рейтинг лучших киберспортсменов по версии HLTV.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: BLAST

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