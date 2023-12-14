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NaVI в невероятном матче за жизнь вышли в плей-офф на Blast Premier World Final 2023

"Рожденные побеждать" и ENCE устроили шикарную рубку.
Сегодня, 10:51
Natus Vincere / HLTV
Natus Vincere / HLTV

В рамках второго тура группового этапа Blast Premier World Final 2023 украинский коллектив Natus Vincere встречались с ENCE.

На первой карте Anubis, которая была выбором для NaVi, борьба была лишь на первой половине (8:4). Затем "рожденные побеждать" забрали оставшиеся раундов и выиграли - 13:4.

Читай также: NaVi проиграли на старте Blast Premier World Final 2023

Вторая карта Ancient была выбором для ENCE. Украинский коллектив не оставил никаких шансов на первой половине (10:2), однако затем умудрился отдать все свое преимущество. Команда выиграла лишь один раунд после смены сторон. В итоге европейцы выиграли - 13:11.

Десайдером стала карта Nuke. ENCE были морально сильнее после фантастического камбэка на Ancient. Именно они выиграли первую половину третьей карту (8:4), а "рожденные побеждать" совершили камбэк - восемь раундов подряд. В итоге именно Natus Vincere выиграли карту в невероятной борьбе - 13:11.

Благодаря победе NaVi вышли в плей-офф турнира, а ENCE вылетели.

Natus Vincere - ENCE 2:1 (13:4, 11:13, 13:11)

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех матчей Blast Premier World Final 2023.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Natus Vincere BLAST

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