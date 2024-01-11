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Украинский клуб IKLA прошли на закрытые квалификации до первого мажора по CS2

Безумный путь проделал этот коллектив.
Вчера, 23:04
Topa
Topa

Завершились вторые открытые квалификации в PGL Major Copenhagen 2024, в ходе которых определились еще четыре участника закрытых квалификаций на главный турнир первой половины 2024 года.

Среди более сотни участников только четыре команды получали путевку в закрытые квалификации и одной из таких команд стали IKLA.

Украинская организация, в CS2 в составе которой выступают два наших сограждан, румын, швед и поляк, преодолела ряд соперников, а в решающем матче со счетом 2:1 победила коллектив Space, представляющий террористическую страну.

Отметим, что после первой открытой квалификации ни один украинский коллектив не получил право сыграть в закрытой. У других команд осталось еще две попытки. На закрытых квалификациях на "мажор", кроме IKLA, будут играть другие представители Украины – NaVi и Monte.

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