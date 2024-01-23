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NaVi в ярком матче обыграли G2 на BLAST Premier Spring Group

"Рожденные побеждать" выиграли группу и получили слот в основную часть турнира.
Сегодня, 16:34
Natus Vincere / HLTV.org
Natus Vincere / HLTV.org

Во вторник, 23 января, состоялся второй матч группового этапа BLAST Premier Spring Group, в котором украинский киберспортивный коллектив Natus Vincere встречались с европейцами из G2.

На первой карте Overpass, которая была выбрана "рожденными побеждать", был совершен камбэк. NaVi вытянули игру, перевели в овертаймы, где и разобрались с соперником (16:12).

Вторая карта Inferno завершилась убедительной победой G2. Дисайдером стала карта Anubis. Украинская команда сыграли надежно, показали несколько хайлайтов и выиграли карту, как и встречу.

Natus Vincere - G2 2:1 (16:12, 10:13, 13:9)

Благодаря победе NaVi получили путевку Spring Finals 2024.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты BLAST Premier Spring Group.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Natus Vincere

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