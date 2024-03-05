NaVi сразу в "легендах": определились все участники Major в Копенгагене
На PGL Major Copenhagen 2024 определены все 24 участника. Их список был окончательно сформирован после завершения RMR-турниров в Европе, Америке и Азии.
Восемь команд, соответствующих требованиям Valve по региональному рейтингу и показавших лучшие результаты на RMR-ивентах, начнут борьбу за титул со второго группового этапа (Elimination Stage).
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Остальные 16 команд выступят в первом этапе турнира (Opening Stage), где будет разыграно восемь слотов для следующего раунда.
Участники первого группового этапа (Opening Stage): Cloud9, Eternal Fire, ENCE, Apeks, Heroic, 9Pandas, SAW, ECSTATIC, Amkal Esports, KOI, FURIA Esports, Imperial Esports, paiN Gaming, Legacy, The Mongolz, Lynn Vision Gaming.
Участники второго группового этапа (Elimination Stage): Team Spirit, FaZe Clan, Virtus.pro, Natus Vincere, Team Vitality, G2 Esports, MOUZ, Complexity.
Напомним, PGL Major Copenhagen 2024 пройдет с 17 по 31 марта в Копенгагене. Участники будут бороться за призовой фонд в размере $1,25 млн.
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