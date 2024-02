S1mple выступит за Falcons на Premier: Spring Showdown 2024

Natus Vincere на своем официальном сайте объявили о том, что Александр "s1mple" Костылев вернется на профессиональную арену Counter-Strike.

Однако это произойдет не в составе "Рожденных побеждать" - украинский снайпер выступит за Falcons на Premier: Spring Showdown 2024.

Этот союз будет временным, так как "s1mple" присоединится к коллективу из Саудовской Аравии на правах месячной аренды.

HERE WE GOOO!!! 🦅



Please welcome @s1mpleO, who will be making his return to professional Counter-Strike as part of Falcons for one month on loan from team @natusvincere! pic.twitter.com/mglPzyQBxn