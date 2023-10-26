NAVI официально подтвердили, что S1mple приостановил карьеру

Украинский киберспортивный клуб NAVI выступил с официальным заявлением по поводу карьеры Александра s1mple Костылева.

В заявлении сказано, что украинский киберспортсмен покинул команду.

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"После 7 лет непрерывных выступлений под желто-черным флагом основной состав клуба покидает легендарный игрок – Александр s1mple Костылев.

Его влияние на успехи NAVI, всю дисциплину CS: GO и киберспортивную индустрию в целом очень сложно переоценить.

Вместе с ним Рожденные Побеждать стали чемпионами PGL Major Stockholm 2021, успешно завершили Intel Grand Slam на $1 000 000 и регулярно поднимались на подиум самых престижных турниров. За время в NAVI s1mple трижды становился лучшим игроком года по версии HLTV.org, а также заработал 21 медаль MVP", - говорится в заявлении команды.

Ранее уже была информация, кто может заменить s1mple в стане "рожденных побеждать".

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