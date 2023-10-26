S1mple официально объявил об уходе в запас Natus Vincere

Лидер состава Natus Vincere по CS2 Александр s1mple Костылев подтвердил, что временно не будет выступать на профессиональной сцене.

Киберспортсмен сообщил в Twitter, что ему нужен перерыв на решение личных проблем.

"Итак, что дальше, пора сделать перерыв, как я и хотел, но это только половина истории.

Нужно навести порядок с документами и позаботиться о других людях в моей жизни.

Что касается перехода в другую организацию: никогда не думал об этом, но интересно было бы увидеть предложения, возможно, по винтовке, поскольку AWP немного не влияет на новую игру.

Пока ничего не решено, но я надеюсь, что вы все равно будете болеть за ребят на будущих турнирах", - написал S1mple.

Ранее сообщалось, что один из лучших снайперов CS покинул российскую команду.

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