NaVi вышли в плей-офф Esports World Cup 2024

Natus Vincere одержали победу в стартовом матче Esports World Cup 2024 по CS2.

В первом поединке турнира "рожденные побеждать" обыграли со счетом 2:0 FURIA - 13:11 на Nuke и 13:5 на Mirage.

Читай также: Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi в ТОП-5, Monte вне ТОП-50

Эта победа позволила украинскому коллективу выйти в плей-офф. FURIA сыграет в стадии плей-ин.

Esports World Cup 2024

NaVi - FURIA 2:0 (13:11 - Nuke, 13:5 - Mirage)

Источник: HLTV.org

Следующий соперник NaVi определится позже.

Esports World Cup 2024 проходит с 17 по 21 июля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Команды соревнуются за призовой фонд в 1 млн долларов.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами Esports World Cup 2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!