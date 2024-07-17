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NaVi вышли в плей-офф Esports World Cup 2024

В стартовом матче турнира "рожденные побеждать" одолели FURIA.
Сегодня, 21:50
NaVi обыграли FURIA / HLTV
NaVi обыграли FURIA / HLTV

Natus Vincere одержали победу в стартовом матче Esports World Cup 2024 по CS2.

В первом поединке турнира "рожденные побеждать" обыграли со счетом 2:0 FURIA - 13:11 на Nuke и 13:5 на Mirage.

Читай также: Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi в ТОП-5, Monte вне ТОП-50

Эта победа позволила украинскому коллективу выйти в плей-офф. FURIA сыграет в стадии плей-ин.

Esports World Cup 2024

  • NaVi - FURIA 2:0 (13:11 - Nuke, 13:5 - Mirage)

Источник: HLTV.org

Следующий соперник NaVi определится позже.

Esports World Cup 2024 проходит с 17 по 21 июля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Команды соревнуются за призовой фонд в 1 млн долларов.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами Esports World Cup 2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi Natus Vincere CS2

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